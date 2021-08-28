Мова йде про всі рецептурні препарати.

У Міністерстві охорони здоров'я планують запровадити електронні рецепти для всіх медичних препаратів навесні 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава МОЗ Віктор Ляшко сказав під час спілкування з журналістами.

Він нагадав, що з 1 жовтня пацієнти з цукровим діабетом зможуть безоплатно отримати інсулін за програмою "Доступні ліки".

"Анонсуємо запуск по електронних рецептах для всіх інших лікарських форм на весну 2022 року", - сказав міністр.

Читайте такожВ Україні збираються заборонити рекламу ліків: Зеленський підписав указЗа словами Ляшка, мова йде про всі рецептурні препарати.

Крім того, МОЗ визначило перелік основних критичних лікарських засобів.

"Визначили перелік основних критичних лікарських засобів. Ще не затверджено, але пропрацьовуємо", - вказав Ляшко.

За його словами, це перелік зі 100 препаратів, які мають вироблятися в Україні повним циклом і не залежати від експорту.

Він уточнив, що це робиться для того, аби у випадку надзвичайної ситуації та закриття кордонів, не виникло дефіциту лікарських препаратів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міністерстві охорони здоров'я вже у 2021 році планують запровадити електронний рецепт на низку медичних препаратів, а саме на наркотичні засоби, на інсулін, на імуносупресивні препарати.

Автор: Леся Лещенко