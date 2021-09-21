Препарати Бамланівімаб та Етесевімаб прибули в Україну з США ще 4 вересня.

Доставлені в Україну інноваційні ліки проти коронавірусу - 20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab) та 40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab) вже розвезені в регіони.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я з європейської інтеграції Олександр Комаріда, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"В червні робоча група прийняла рішення щодо готовності включити до протоколу лікування препарати Бамланівімаб та Етесевімаб у разі їх наявності в Україні. Сьогодні ліки вже в регіонах – відповідно оновлений протокол регулюватиме їхнє застосування. Ми вдячні американським партнерам та логістам з благодійного фонду за передачу та розвезення препаратів", - заявив Комаріда.

Він нагадав, що ліки були доставлені в Україну 4 вересня за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж, наданий американською благодійною організацією Direct Relief.

Читайте такожКожен п’ятий дорослий в Україні вже вакцинований від COVID-19 принаймні однією дозою - KSEТакож Наказом МОЗ від 20 вересня № 1979 оновлено протокол "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", яким передбачено можливість використання лікарських засобів Bamlanivimab та Etesevimab. Тепер лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19, матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

У МОЗ пояснили, що механізм їх дії полягає у блокуванні прикріплення вірусу до мембрани клітини, що унеможливлює потрапляння SARS-CoV-2 в клітини людини, що нейтралізує дію вірусу та сприяє запобіганню розвитку та лікуванню COVID-19. Діють ці ліки безпосередньо на вірус – препарати зв’язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню у клітину та подальшому розмноженню, прискорюють одужання хворих з коронавірусною хворобою і запобігають виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню.

Довідка УНІАН. Direct Relief (Каліфорнія, США) – громадська неприбуткова, неконфесійна та неполітична організація, діяльність якої спрямована на надання медичних товарів та послуг для покращення медичної допомоги, якості життя та відновлення людської гідності у Сполучених Штатах та за їх межами.

Як повідомляв УНІАН, США передали Україні препарати для лікування COVID-19 на загальну суму 20 мільйонів доларів.

Автор: Леся Лещенко