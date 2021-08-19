Препарат покликаний знизити ризик ускладнень та госпіталізацій при коронавірусній хворобі.

В України є домовленості про постачання інноваційного противірусного препарату прямої дії, який призначають пацієнтам з коронавірусом на амбулаторному лікуванні. Зараз він знаходиться на третій стадії клінічних досліджень.

Як повідомляє МОЗ, препарат покликаний знизити ризик ускладнень та госпіталізацій. Київ попередньо домовився про квоту на поставку препарату для лікування 300 тисяч пацієнтів.

Крім того, в Міністерстві повідомили, що на національний склад вже прибули 2784 флаконів препарату Тоцилізумаб. Далі він буде розподілений до регіонів задля допомоги тяжкохворим із COVID-19. Крім того, триває закупівля 14 346 упаковок Ремдесевіру.

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Раніше повідомлялось, що Україна отримала майже 800 тис. доз вакцини AstraZeneca від трьох країн.

Зокрема – 100 тис. доз вакцини AstraZeneca від уряду Греції, 650 тис. доз цієї ж вакцини від Польщі та 46 тис. доз від Литви як гуманітарну допомогу.

Автор: Дмитро Захаров