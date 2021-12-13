Без мами залишився 5-річний хлопчик.

В Одесі від COVID-19 померла 29-річна мешканка міста Южне Анна Седунова, яка була вагітною. У жінки залишився 5-річний син.

Про це в Facebook заявив її чоловік Олександр Седунов.

За його словами, 12 листопада вся сім'я захворіла на COVID-19 і звернулася за медичною допомогою. Однак, як стверджує чоловік, жінці, яка була на 7-му місяці вагітності, призначили неправильне лікування.

Перші 10 днів вона перебувала вдома, де за рекомендацією медиків приймала тільки жарознижуючі таблетки "Парацетамол", потім – три доби в місцевому медзакладі, після чого її відправили в пологове відділення Одеської обласної клінічної лікарні.

Читайте такожШтам "Омікрон" може з’явитися в Україні вже цього тижня - РНБОЧоловік вважає, що час було втрачено - 10 днів вдома і 3 дні в місцевій лікарні, де вагітну підключили до кисню (давали 6 літрів при ураженні 50% легенів).

Олександр звинувачує у смерті дружини кількох лікарів.

"Лікували "Лазолваном"... У підсумку відправили в пологовий будинок вже вмирати. 2 дні пологового будинку і 3 реанімації. 30 Листопада померла моя вагітна дружина з 7-місячним немовлям в утробі через недбалість лікарів. 18 днів ми боролися, але програли... Мою дружину і дочку вбили", - написав чоловік.

Він називає імена та прізвища медиків, яких вважає винними. Зокрема, гінеколога, у якого Седунова була на обліку, а також - кількох лікарів Южненської міської лікарні: завідувачів гінекологічним і терапевтичним відділеннями, а також головлікаря цієї лікарні.

На його думку, дружину три доби тримали в місцевій лікарні, щоб на ній "заробити гроші". Він пояснює, що держава виділяє на кожного хворого ковідом 27 тис. грн на добу, а на вагітних - 54 тис.грн.

"Множимо на 3 дні, отримуємо 162 тис.грн заробили, і за підсумком відправили вмирати в пологовий будинок Одеської обласної лікарні, коли однієї легені вже не було і аналізи перевищували норму в 30 разів. Довели до цитокінового шторму", - написав Седунов.

Він просить президента України Володимира Зеленського взяти під контроль те, що трапилося, а Нацполіцію і Генпрокуратуру відкрити кримінальне провадження.

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Як уточнив у коментарі для УНІАН Седунов, найближчим часом він має намір звернутися з відповідною заявою в Національну поліцію, прокуратуру і СБУ. У родині залишився ще 5-річний син.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Рівненщині від коронавірусу померла 20-річна вагітна дівчина. Її дитину врятувати не змогли.

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Автор: Лариса Козова