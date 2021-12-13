Невідомі закидали автобус димовими шашками та розбили віконне скло.

В Одесі поліція відкрила провадження у зв'язку з нападом на автобус з гравцями ФК "Чорноморець", які прямували на однойменний стадіон для участі в матчі чемпіонату України з футболу з харківською командою "Металіст 1925".

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, інцидент стався вчора в центрі міста на вулиці Маразліївській.

"Група молодих людей закидала димовими шашками автобус місцевої футбольної команди, коли та прямувала до стадіону. Пошкоджено скло на транспортному засобі, зі спортсменів ніхто не постраждав", - сказано в повідомленні.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особи, причетні до правопорушення, встановлюються.

Очевидці в соціальних мережах повідомили, що напад стався за кілька годин до матчу "Чорноморець" (Одеса) – "Металіст 1925" (Харків). Автобус з гравцями одеської команди прямував на стадіон" Чорноморець", розташований в Центральному парку культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка.

Напали на автобус десятки радикально налаштованих фанатів (ультрас), які, за даними очевидців, були незадоволені результатами попередніх ігор (поразок) одеської команди, а також тим, що вона укомплектована футболістами, взятими в оренду у київського "Динамо". Невідомі молодики кидали в автобус димові шашки, яйця та інші предмети, а також наносили по ньому удари, зокрема ногами. В результаті - розбите віконне скло автобуса та інше.

Водночас у прес-службі ФК "Чорноморець" зазначають, що вчора (після нападу) команда здобула перемогу над харків'янами з рахунком 2:1.

Як раніше повідомляв УНІАН, 8 грудня в столиці Португалії відбувся матч 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому "Динамо" грало з "Бенфікою". Кияни поступилися португальським "орлам" (0:2), і завершили свої виступи в єврокубках.

Напередодні поєдинку в околицях стадіону "Да Луж", який власне і приймав гру, сталося зіткнення між активними групами фанатів "орлів" та "біло-синіх".

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Автор: Лариса Козова