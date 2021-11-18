Мешканка Рівненщини була на сьомому місяці вагітності.

В Рівненської області від коронавірусу померла вагітна 20-річна дівчина. Її дитину врятувати не вдалося. Дівчина була на сьомому місяці вагітності.

Про це з посиланням на анонімні джерела повідомляє ТСН.

За непідтвердженою інформацією, дівчину доставили в пологовий будинок міста Дубни, де надають допомогу вагітним, у яких діагностували коронавірус, з усіх міст і сіл Рівненської області.

Читайте такожСиротами залишились 11 дітей: у Хмельницькому-19 забравши життя вагітної жінки (відео)Дівчина була на сьомому місяці вагітності. Про її смерть джерела повідомили 17 листопада. За інформацією, дитину також не врятували. Офіційних коментарів щодо даного інциденту поки що немає.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Чернівецькій області від COVID-19 померла вагітна лікар, також від коронавірусу померла ще одна жінка з Харкова.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Поліна Кузенко