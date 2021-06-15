В окупованому Криму російська влада блокує сайти з реальною інформацією про поширення коронавірусу.
Про це заявили у "Кримській правозахисній групі", пише Радіо Свобода.
За словами керівниці КПГ Ольги Скрипник, Росія постійно намагається позбавити людей доступу до таких сайтів.
"Як мінімум 25-30 сайтів постійно блокуються на території Криму. Серед них такі популярні медіа, як "Українська правда", "Цензор", також блокується сайт Меджлісу кримськотатарського народу, сайт "Свідків Єгови" і навіть сайт Міністерства України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", – розповіла керівниця КПГ Ольга Скрипник.
Вона повідомила, що сайти міжнародних організацій з інформацією про поширення COVID у світі блокують "з метою просування власної пропаганди".
Читайте такожЛяшко відповів, чи може вакцинація від COVID-19 стати щосезонною"Під час 2020 року Росія намагалася блокувати міжнародні сайти з такою інформацією, щоб це допомогло їй з пропагандою вакцинації, а також залякати людей, які збиралися на підконтрольну Україні територію", – відзначила вона.
Повідомляється, що у Криму в останні тижні фіксують приріст випадків коронавірусу.
Вас також можуть зацікавити новини
- Путін ухвалив рішення про анексію Криму одноосібно і раптово – російський політик
- ГПУ завершила розслідування щодо 8 екс-високопосадовців за окупацію Криму та держзраду
- Разумков про відновлення водопостачання в Крим: "теоретично можливо все"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram