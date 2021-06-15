Зараз у Криму фіксують приріст випадків коронавірусу.

В окупованому Криму російська влада блокує сайти з реальною інформацією про поширення коронавірусу.

Про це заявили у "Кримській правозахисній групі", пише Радіо Свобода.

За словами керівниці КПГ Ольги Скрипник, Росія постійно намагається позбавити людей доступу до таких сайтів.

"Як мінімум 25-30 сайтів постійно блокуються на території Криму. Серед них такі популярні медіа, як "Українська правда", "Цензор", також блокується сайт Меджлісу кримськотатарського народу, сайт "Свідків Єгови" і навіть сайт Міністерства України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій", – розповіла керівниця КПГ Ольга Скрипник.

Вона повідомила, що сайти міжнародних організацій з інформацією про поширення COVID у світі блокують "з метою просування власної пропаганди".

Читайте такожЛяшко відповів, чи може вакцинація від COVID-19 стати щосезонною"Під час 2020 року Росія намагалася блокувати міжнародні сайти з такою інформацією, щоб це допомогло їй з пропагандою вакцинації, а також залякати людей, які збиралися на підконтрольну Україні територію", – відзначила вона.

Повідомляється, що у Криму в останні тижні фіксують приріст випадків коронавірусу.

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Автор: Людмила Жерновська