Водночас по три області перебувають у "помаранчевій" і "жовтій" зонах епідемнебезпеки.

В Україні 18 областей і місто Київ залишаються у "червоній" зоні епідемічної небезпеки.

Про це свідчать індикатори визначення рівнів епідемічної небезпеки Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, станом на 20 листопада у "червоній зоні" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області і місто Київ.

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Водночас у "помаранчевій" зоні перебувають Закарпатська, Полтавська і Харківська області, а у "жовтій" - Кіровоградська, Тернопільська і Чернівецька області.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Київської школи економіки, вже наступного тижня Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області можуть вийти з "червоної" зони.

19 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що не виключає можливості найближчим часом спалаху захворюваності на COVID-19 в Україні. За його словами, для уникнення таких спалахів необхідно, щоб вакцинувалося 70% населення.

Станом на ранок 20 листопада в Україні вакциновано проти COVID-19 12 млн 755 тис. 986 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 млн 661 тис. 304 людини.

Довідка УНІАН. Кампанія з вакцинації проти COVID-19 розпочалася в Україні 24 лютого. Щеплення роблять вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech і AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Віталій Саєнко