При цьому, Вінницька область незабаром навпаки, потрапить у "червону" зону епіднебезпеки.

Імовірними кандидатами на вихід із "червоного" рівня епіднебезпеки вже наступного тижня є чотири регіони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

Він нагадав, що Вінницька область незабаром потрапить у "червону" зону епіднебезпеки, тому таких регіонів стане 19.

"Але є й хороша новина, яка полягає у тому, що з наступного тижня ми можемо побачити активний вихід регіонів із "червоного" рівня епіднебезпеки. Ми бачимо чотири основні регіони, які є найближчими кандидатами на вихід із "червоного" рівня вже з наступного тижня", - зазначив він.

Зокрема, це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.

"Також останніми днями демонструє непогану стабілізацію Львівська область, яка також може доєднатися до чотирьох вищезгаданих регіонів", - уточнив Ганиченко.

За його словами, у деяких регіонах фактором, який затримує вихід із "червоного" рівня епіднебезпеки, є недостатній рівень тестувань на COVID-19, адже коефіцієнт виявлення нових випадків перевершує 20%.

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Відтак, у KSE рекомендують кожному регіону нарощувати темпи вакцинації, щоб взяти під контроль хвилю захворюваності, а також збільшувати рівень тестування на COVID-19.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що початок виходу регіонів із "червоного" рівня епідемічної небезпеки можна очікувати з наступного тижня. Наразі 18 областей України продовжують перебувати на "червоному" рівні епідемічної небезпеки через високі показники захворюваності на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 15 листопада, в Україні зафіксовано 16308 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Також 2264 особи госпіталізовано, зафіксовано 838 летальних випадків.

Минулої доби 268088 людей вакциновано проти COVID-19. Із них одну дозу вакцини отримали 102908 осіб, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 165180 людей.

Зазначимо, що за статистикою більшість госпіталізованих із коронавірусом не робили щеплення проти цієї хвороби.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антоніна Доломанжи