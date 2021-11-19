За його словами, для уникнення таких спалахів необхідно, щоб вакцинувалося 70% населення.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливості найближчим часом спалаху захворюваності на COVID-19 в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в кулуарах парламенту Ляшко сказав журналістам, що другий тиждень підряд йде зниження кількості нових випадків захворюваності на COVID-19.

"Це значить, що Україна пройшла пік захворюваності", - сказав він.

Читайте також"У реанімації - 25-річні": головлікар однієї з київських лікарень розповіла, що COVID-19 став дуже агресивним стосовно молоді (відео)

Водночас Ляшко зазначив, що в МОЗ аналізують ситуацію, зокрема, в країнах ЄС, і "ми бачимо там стрімке зростання кількості випадків. Тому не виключаємо потенційно можливий в короткий проміжок часу повторний спалах".

За його словами, для того, щоб така ситуація не відбувалася, необхідно, щоб було вакциновано не понад 40%, як є зараз, а хоча б 70% населення. Він висловив сподівання, що виплата тисячі гривень всім вакцинованим стимулює людей вакцинуватися і підтримає ті галузі економіки, які постраждали під час карантину.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Надя Пришляк