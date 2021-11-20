За весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей.

Станом на ранок, 20 листопада, в Україні підтвердили ще 18 250 нових випадків коронавірусу. Ці дані оптимістичніші у порівнянні з даними на ранок 19 листопада.

Про це інформує Telegram-канал Коронавірус_інфо.

У п’ятницю, 19 листопада, захворіли 1463 дитини та 380 медпрацівників.

Через ускладнення від коронавірусу в лікарні госпіталізували 3 594 людини; 21 979 одужали, а 664, на жаль, померли.

Читайте такожМОЗ запустило "гарячу лінію" щодо електронних лікарнянихЗа весь час пандемії в Україні захворіли 3 322 308 людей, з них 2 748 500 одужали, а 80 895 померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1484), Дніпропетровській (1870), Запорізькій (1027), Львівській (1017) і Донецькій (1010) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація в Україні

Дані, опубліковані МОЗ у Telegram, вказують, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 людей, з них отримали одну дозу – 12 755 984 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Прогноз експертів й МОЗ щодо COVID-ситуації в Україні

Як повідомляли аналітики Київської школи економіки 16 листопада, Україна вийшла з лідерів антирейтингу за рівнем захворюваності на COVID-19 серед великих країн Європи та наразі посідає п'яту сходинку.

Стабілізацію ситуації з пандемією підтвердив й головний санлікар країни Ігор Кузін: "В якійсь мірі стабілізувалося число виявлених випадків. У середньому ми виявляємо близько 22 тисяч нових випадків інфікування щодня. Насправді стабілізація високих цифр говорить, що спостерігається стабілізація захворюваності та балансування системи".

А ось міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко не виключає можливості найближчим часом спалаху захворюваності. За його словами, висновки фахівців були зроблені з огляду на загальну "нестабільну" картину з коронавірусом у Європі.

Автор: Віолетта Орлова