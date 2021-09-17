Наразі найбільш тривожні показники у Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях.

Найближчим часом чотири області можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної".

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за останні чотири місяці.

"На даний час найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної", - сказав він.

Читайте такожУ Рівненські області помер 8-річний хлопчик з COVIDРадуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення у "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%, ліжка з підведеним киснем – на 22%, апарати ШВЛ – на 10%.

"Переконаний, що місцева влада має не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації і оперативно реагувати: посилювати контроль за основними правилами карантину, готуватись до відкриття додаткових ліжок у "ковідних" відділеннях", - наголосив Радуцький.

Карантинні обмеження в Україні

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, якими встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання після COVID-19. "Жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" - про повний курс.

У разі введення "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть "жовтий" чи "зелений" сертифікати.

Автор: Леся Лещенко