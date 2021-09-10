Україна залишилася в переліку країн, жителів яких рекомендується пускати на територію країн Шенгенської зони незалежно від мети подорожі.

Європейський Союз оновив перелік країн "зеленої" зони, до яких відносяться держави з низьким рівнем поширення коронавірусу.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зокрема, Рада ЄС вилучила з "зеленого" списку Азербайджан, Албанію, Бруней, Вірменію, Сербію та Японію. Натомість, до переліку безпечних країн додали Уругвай.

Україна наразі залишилася в переліку країн "зеленої" зони. Також до нього включені ще 12 країн: Австралія, Боснія і Герцеговина, Йорданія, Канада, Катар, Китай, Молдова, Нова Зеландія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Сингапур та Уругвай.

Читайте такожЧерез півтора року: Польща відкрила кордони для українських туристівНовий перелік набув чинності 9 вересня та рекомендує державам ЄС і Шенгенської зони пускати на свою територію усіх жителів країн із даного списку незалежно від мети подорожі. Водночас включення до "зеленої" зони не надає автоматичної можливості в'їзду на територію всіх держав-членів ЄС. Кінцеве рішення про внесення України в національні "зелені переліки" країни ухвалюють самостійно.

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 вересня 2021 року для українських подорожувальників кордони відкрили 133 країни світу. Зокрема, порівняно з кінцем липня, список поповнили 9 країн, серед яких Італія, Польща та Чехія.

Автор: Марина Григоренко