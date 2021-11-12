За кілька місяців їх може стати понад мільйон, вважають автори соцопитування.

В Україні може бути до 10% - 800 тисяч - підроблених COVID-сертифікатів про вакцинацію.

Про це під час прес-конференції в УНІАН, на якій було представлено результати всеукраїнського соціологічного дослідження "Вакцинація та громадяни: Жовтень 2021", сказав виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF) Вадим Денисенко.

За його словами, за останні 1,5 місяці кількість людей, які готові вакцинуватися, зросла на 10%. "Зараз 60% в цілому готові вакцинуватися і 40 – говорять про те, що вони за жодних обставин не готові вакцинуватися. Очевидно, такий сплеск – плюс 10% - дали кілька моментів. Перший з цих моментів – це, звичайно, заборона проїзду в транспорті. І очевидно, це дало поштовх для певної частини людей почати вакцинуватися", - сказав виконавчий директор UIF.

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Водночас, Денисенко наголосив на "тривожних" показниках. "На сьогоднішній день 10% вакцинованих українців купили COVID-сертифікати – так говорить наше дослідження. Якщо виходити з того, що у нас 8 мільйонів людей приблизно вакцинованих, ми можемо сказати, що на сьогоднішній день, за найоптимістичнішими цифрами, 800 тисяч підроблених сертифікатів є в державі", - заявив він.

При цьому, зауважив Денисенко, враховуючи, що "ще є люди, які збираються це робити,.. ми можемо чітко говорити, що кількість підроблених сертифікатів в державі протягом наступних місяців перевалить за 1 мільйон".

На запитання щодо купівлі підроблених сертифікатів про вакцинацію, 89% опитаних вказали, що серед їхніх родичів чи близьких нікого такого не знають. При цьому, згідно з результатами опитування, найменше підроблені сертифікати купують люди віком 55+. Найменше сертифікати купуються в центрі та на півдні України.

Крім того, на запитання, чому опитані купують COVID-сертифікати, більшість, 46%, відповіли, що не довіряють вакцинам взагалі.

*** Дослідження, проведене компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення UIF, проводилося 23 жовтня - 2 листопада. Обсяг вибірки - 2 тис. 400 респондентів. Методологія - опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань "LEMUR". Генеральна сукупність опитування становить 30 млн 842 тис. 531 житель України (крім тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років. Похибка не перевищує 2%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Таня Поляковська