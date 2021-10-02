За весь час пандемії в Україні захворіли 2 447 222 людини.

Станом на ранок 2 жовтня в Україні підтвердили ще 11 809 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1 104 дитини та 235 медпрацівників.

Про це повідомляє у Telegram Коронавірус_інфо.

2 692 хворих госпіталізували з ускладненнями коронавірусу, 203 людини померли, водночас 3 469 одужали.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 447 222 людини, з них 2 261 924 одужали, а 56 649 померли.

Читайте такожУ МОН розповіли про ситуацію з вакцинацією освітянЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1159), Львівській (1102), Дніпропетровській (965), Одеській (762) та Запорізькій (692) областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 1 жовтня в Україні виявили 12 034 нові випадки COVID-19. Також за добу було госпіталізовано 2637 осіб; зафіксовано 172 летальних випадки; одужали 3264 особи.

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Автор: Віолетта Орлова