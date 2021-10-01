За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у Харківській, Львівській та Запорізькій областях.

В Україні за добу виявили 12 034 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1059 дітей та 248 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2637 осіб; зафіксовано 172 летальних випадків; одужали 3264 особи.

Читайте такожЛяшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдаунуКрім цього, проведено тестувань за добу – 89 002 (зокрема методом ПЛР – 45 559, методом ІФА – 10 265); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 178.

Нагадаємо, вчорав Україні виявили 11 194 випадків захворювання на коронавірус, померли 217 людей.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 435 413 осіб;

одужало – 2 258 455 осіб;

летальних випадків – 56 446;

проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 599 випадків;

Вінницька область – 200 випадків;

Волинська область – 325 випадків;

Дніпропетровська область – 725 випадків;

Донецька область – 745 випадків;

Житомирська область – 375 випадків;

Закарпатська область – 109 випадків;

Запорізька область – 770 випадків;

Івано-Франківська область – 301 випадок;

Київська область – 413 випадків;

Кіровоградська область – 73 випадки;

Луганська область – 485 випадків;

Львівська область – 794 випадки;

Миколаївська область – 327 випадків;

Одеська область – 696 випадків;

Полтавська область – 342 випадки;

Рівненська область – 445 випадків;

Сумська область – 454 випадки;

Тернопільська область – 380 випадків;

Харківська область – 1 225 випадків;

Херсонська область – 479 випадків;

Хмельницька область – 607 випадків;

Черкаська область – 409 випадків;

Чернівецька область – 566 випадків;

Чернігівська область – 190 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Автор: Ірина Погоріла