В Україні за добу виявили 12 034 нові випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 1059 дітей та 248 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 2637 осіб; зафіксовано 172 летальних випадків; одужали 3264 особи.
Читайте такожЛяшко сказав, чи стоїть Україна на порозі локдаунуКрім цього, проведено тестувань за добу – 89 002 (зокрема методом ПЛР – 45 559, методом ІФА – 10 265); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 178.
Нагадаємо, вчорав Україні виявили 11 194 випадків захворювання на коронавірус, померли 217 людей.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 435 413 осіб;
- одужало – 2 258 455 осіб;
- летальних випадків – 56 446;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 875 426.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 599 випадків;
Вінницька область – 200 випадків;
Волинська область – 325 випадків;
Дніпропетровська область – 725 випадків;
Донецька область – 745 випадків;
Житомирська область – 375 випадків;
Закарпатська область – 109 випадків;
Запорізька область – 770 випадків;
Івано-Франківська область – 301 випадок;
Київська область – 413 випадків;
Кіровоградська область – 73 випадки;
Луганська область – 485 випадків;
Львівська область – 794 випадки;
Миколаївська область – 327 випадків;
Одеська область – 696 випадків;
Полтавська область – 342 випадки;
Рівненська область – 445 випадків;
Сумська область – 454 випадки;
Тернопільська область – 380 випадків;
Харківська область – 1 225 випадків;
Херсонська область – 479 випадків;
Хмельницька область – 607 випадків;
Черкаська область – 409 випадків;
Чернівецька область – 566 випадків;
Чернігівська область – 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.