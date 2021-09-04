За весь час пандемії в Україні захворіли 2 296 155 громадян.

Станом на ранок 4 вересня в Україні підтвердили ще 2 614 випадків інфікування коронавірусом, з них –196 дітей та 46 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram.

У п’ятницю 824 людини були госпіталізовані з ускладненнями COVID-19, водночас 1447 одужали, а 44 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 296 155 громадян, з них 2 212 313 одужали, а 53 966, на жаль, померли.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, які області лідирують за захворюваністю штамом "Дельта"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.

Напередодні в країні виявили 2693 нових випадків COVID-19.

За даними Worldometers, вчора Україна за кількістю підтверджених інфікованих зайняла 43 позицію у світі й 34-те – за кількістю нових смертей від коронавірусу у Європі.

Експерти наголошують, що у вересні динаміка інфікувань пришвидшилась, та не виключають у зв’язку з цим посилення карантинних обмежень незабаром.

Пізніше у ЗМІ з’явилась інформація, що Київ готується до локдауну, проте ні в МОЗ, ні в КМДА поширені чутки не підтвердили – столиця за COVID-показниками відповідає "зеленій зоні".

Автор: Яна Ставська