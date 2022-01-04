Разом з тим, за минулу добу 36 289 українців вакциновано проти COVID-19.

За минулу добу, 3 січня, коронавірус в Україні зафіксували у 1746 осіб, зокрема 87 дітей та 21 медпрацівник. Це менше, ніж напередодні (1804 позитивних тестів).

За даними МОЗ, від ускладнень померли 135 людей, а 3 629 — одужали. З підозрою або підтвердженим COVID-19 госпіталізували 970 людей.

Зазначимо, в Україні традиційно спад захворюваності після довгих вихідних, третій день поспіль кількість інфікованих за добу не перевищує 2000.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві (364), Харківській (141) та Полтавській (129) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 3 678 088 випадків COVID-19. З них 96 436 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,4 мільйона — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 25 762 тести на коронавірус: методом ПЛР — 11 633, методом ІФА — 1 340. Також зробили 12 789 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 16,8 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

В Україні вчора 36289 громадян отримали щеплення від COVID-19. Першу дозу отримали 8511 осіб, другу дозу - 27421. Додаткову дозу отримали 96 людей, бустерну – 261.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 млн 721 тис. 822 людини, з них отримали дві дози вакцини – 13 млн 762 тис. 162, отримали додаткову дозу – 4 тис. 159 людей, бустерну – 5 тис. 713.

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