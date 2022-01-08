За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 699 663 людини.

Станом на ранок 8 січня в Україні підтвердили ще 3 195 нових випадків інфікування коронавірусом (з них дітей – 151, медпрацівників – 37). Напередодні було понад 7 тисяч.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ у Telegram.

7 січня з ускладненнями від COVID-19 в лікарні госпіталізували 1 752 людини; 76 хворих померли, водночас 1 942 одужали.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли 3 699 663 людини, з них 3 508 451 одужали, а 97 164 померли.

Читайте такожМОЗ: усіх нещеплених проти поліомієліту дітей провакцинують до кінця січняВакцинація від коронавірусу

7 січня центри та пункти вакцинації від COVID-19 були закриті. Вже з 8 січня вони відновлять роботу за звичайним графіком.

Контакти та розклад на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 800 318 людей, з них отримали першу дозу – 14 800 316 людей, отримали дві дози – 13 950 698 людина, отримали додаткову дозу – 5 787 людей, бустерну дозу – 16 216 людей. Загалом проведено 28 773 017 щеплень.

Прогнози щодо ситуації з коронавірусом

За прогнозом KSE, Україна увійде у 2022 рік з меншим рівнем захворюваності на COVID-19, ніж у 2021-му. Це є позитивним моментом, адже у KSE очікують на початок зростання захворюваності вже у січні 2022 року.

Вас також можуть зацікавити новини: