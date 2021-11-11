У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що зараз всі медичні установи в Україні забезпечені киснем.

Добове споживання хворими на COVID-19 рідкого кисню за місяць зросла майже на 100 тонн.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

"Якщо 11 жовтня добова кількість спожитого рідкого кисню становила 279 тонн, то вже 7 листопада – 378 тонн за добу. Різниця – майже 100 тонн!", – інформують у МОЗ.

При цьому звертається увага, що загальне виробництво профільними підприємствами кисню становить близько 400 тонн на добу.

У МОЗ пояснюють, що споживання кисню хворими на COVID-19 зростає внаслідок інфікування штамом "Дельта".

Читайте такожУ Києві школярі продовжать дистанційне навчання з 15 листопада"Нова хвиля коронавірусної хвороби характерна значним зростанням споживання кисню госпіталізованих пацієнтів. Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні… Водночас Міністерству охорони здоров’я вдалось перекрити критичну потребу у кисні, яка сталась через регламентні роботи у двох найбільших виробників. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні 10 листопада виявлено 24 тис. 747 нових хворих-19, госпіталізовано 4 тис. 778 осіб, померли – 652.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні працює 536 закладів охорони здоров'я, які приймають хворих-19, в яких є 76 тис.ліжок для таких хворих, з яких 72 тис. – з киснем.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Інна Андаліцька