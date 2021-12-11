На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають Київ та 13 регіонів України.

На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають Київ та 13 регіонів України - це наразі найбільша карантинна зона в Україні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Окрім Києва, це Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.

Показники "помаранчевої" зони епіднебезпеки має лише Донеччина.

"Червоній зоні" відповідають показники у решті областей - Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівгівській.

Станом на 10 грудня загалом в українських лікарнях зайнято 37,1% ліжок з киснем, а рівень госпіталізації становить 42,6 осіб на 100 тис. населення.

Нагадаємо, в Україні впродовж доби зафіксували 10 133 випадки захворювання. До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Антоніна Доломанжи