На сьогодні показники "жовтої" зони епідемічної небезпеки мають 13 регіонів України, зокрема, столиця.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Читайте такожВісім областей України та Київ виходять з "червоної" зониПоказникам "жовтої" зони станом на 9 грудня відповідають Київ, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області.
Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області відповідають показникам "червоної" зони.
Донецька та Одеська - в "помаранчевій" зоні. Днем раніше Одеська область була в "жовтій" зоні. Станом на четвер там фіксують зависокий коефіцієнт виявлення випадків інфікування.
Нагадаємо, що дані МОЗ щодо зонування беруться до уваги під час ухвалення урядовою комісією рішення щодо встановлення рівня епіднебезпеки в тому чи іншому регіоні і впровадження відповідних карантинних обмежень.
Карантин в Україні
З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, ухвалені урядом минулого тижня.
"Торкнуться вони, в першу чергу, невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат чи довідку 063/о", - зазначив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Для обслуговування відвідувачів і клієнтів працівникам ресторанів, готелів і спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських місць можна буде використовувати й негативний тест, що діє 72 години, або альтернативний документ - COVID-сертифікат про одужання.
"Таким чином, на "жовтому" рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів", - підсумував представник уряду.