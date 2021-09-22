Гроші будуть передбачені для розвитку установи.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків продовжує стимулювати місцевих жителів робити щеплення від коронавірусу. Так, цього разу міський голова пообіцяв один мільйон гривень навчальному закладу в регіоні, в якому показник вакцинації співробітників досягне 100%.

Марцінків уточнив, що гроші будуть виділені на розвиток інфраструктури. Про це він заявив під час оперативної наради міської ради. Відповідні відео опублікували на сторінці мерії в Facebook.

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Марцінків уточнив, що мільйон отримає той навчальний заклад Івано-Франківська, де 100% вакцинованих від коронавірусу співробітників набереться першим. Гроші передбачені для розвитку установи.

"Мільйон гривень тому закладу, який першим досягне 100% вакцинованих працівників", – сказав мер міста.

Раніше під час наради 7 вересня Марцінків вже обіцяв виплатити премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19. Він пообіцяв 100 тисяч гривень. Пізніше мер заявив, що це був жарт.

Нагадаємо, що вчителям, які вакцинувалися від коронавірусу в Івано-Франківську до 31 серпня, міська рада виплатила по одній тисячі гривень.

Як повідомляв УНІАН, школи в Україні можуть закривати на карантин, навіть якщо в них вакциновані понад 80% співробітників. Наприклад, клас в навчальному закладі призупинить роботу, якщо коронавірусом захворіє дитина.

Вакцинація в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко