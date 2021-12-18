Інфікована цим штамом особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19.

В Україні вперше виявили штам коронавірусу "Омікрон".

Про це міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі в Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Особа, яка виявилась інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні", - зазначив Ляшко.

Він додав, що наразі проводиться епідеміологічне розслідування цього випадку і додаткове обстеження контактних осіб.

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"Вакцинуйтесь, щоб бути захищеними, не зволікайте. Дотримуйтеся встановлених протиепідемічних норм та правил. За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму "Omicron" домінує", - закликав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

14 грудня у ВООЗ заявили, що штам "Омікрон" швидкими темпами "захоплює" світ. Цей варіант коронавірусу виявили вже у 77 країнах.

За даними видання Medical Press, учені з Гонконгу довели, що щеплення вакцинами від Pfizer-BioNTech та Coronavac не допоможе у протистоянні новому штаму.

Автор: Таня Поляковська