До переліку "помаранчевих" потрапили три регіони, а два з нього вибули.

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей мають показники поширення COVID-19, що відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Це Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

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Таким чином, після оновлення даних з регіонів, до переліку "помаранчевих" областей потрапили Волинська, Чернігівська та Одеська, а вибули зі списку – Рівненська та Київська.

Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях – показники 780 та 799 на 100 тис. населення відповідно.

Нагадаємо, станом на 9 жовтня показники "помаранчевої" зони епідемічної небезпеки мали 15 регіонів України.

В нашій державі є ще три карантинні зони – "зелена", "жовта" й "червона".

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Автор: Інна Андаліцька