При цьому Одеська область, яка ще вчора була у "помаранчевій" зоні, сьогодні вже відповідає показникам "жовтої".

На сьогодні показники поширення COVID-19 у 15 областях України відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Це Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька.

Київська область сьогодні приєдналася до цього списку.

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При цьому Одеська область, яка ще вчора була у "помаранчевій" зоні, сьогодні вже відповідає показникам "жовтої".

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що невдовзі декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони епіднебезпеки.

8 жовтня в Україні було виявлено 15908 випадків COVID-19, зокрема, захворіли 1477 дітей та 298 медпрацівників. З коронавірусною хворобою госпіталізовано 3571 особу, померли – 250.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Ганна Нагорна