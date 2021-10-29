Пара важко хворіла на COVID-19.

Українське подружжя письменників Тимур та Олена Литовченко померли з різницею в один день. Пара важко хворіла на COVID-19.

Про це розповіла їхня донька Людмила Литовченко у Facebook.

За словами жінки, спочатку померла її мама, а наступного дня пішов з життя й тато.

"Мама і тато, Ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Непоправна втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", – йдеться в повідомленні.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що пандемія коронавірусу забрала життя двох наших талановитих та відданих авторів, з якими ми плідно співпрацювали багато років - Тимура і Олени Литовченків", - йдеться у повідомленні видавництва "Фоліо" у Facebook.

Зазначається, що пара українських літераторів, учасників та переможців багатьох літературних конкурсів та премій, автори кількох десятків книжок пішли з життя майже в один день, проживши разом 37 років.

"Ми зробили з ними 8 історичних романів і 10-томну епопею "101 рік України". Лишились незавершені рукописи наступних романів, які писало для нас творче подружжя, в тому числі книга "Княгиня Ольга" . Наші щирі співчуття доньці Людмилі, яка за добу втратила обох батьків", - додали у видавництві.

Довідка УНІАН. Олена Литовченко народилася 1 травня 1963 року в Ташкенті. Вона написала кількох авантюрно-історичних романів і детективів.

Тимур Литовченко народився в Києві в 1963 році. Він писав у різних жанрах - від науково-популярної до містики і жахів, авантюрно-Історичні романи, детективи.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві від коронавірусу померла молода вчителька Ірина Шамота. Всього 11 днів тому вона народила здорову дитину. Ірина Шамота була вчителькою англійської мови в школі №155.

Автори: Тамара Отовська, Анастасія Горбачова