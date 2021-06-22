У парках буде встановлена табличка "Тренуйся тут", потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення в Україні спортивних локацій з віртуальним тренером у рамках програми «Здорова Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Здорова Україна» у Києві.

Як зазначив глава держави, в рамках програми «Здорова Україна» будуть створені «активні парки» та спортивні майданчики по всій Україні.

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«Це локації здорової країни, ціль яких дуже проста – спорт для всіх, спорт доступний, цікавий для мільйонів українців, це можливість без дорогих тренажерів, без персонального тренера, коли і де тобі зручно», - наголосив він.

У презентаційному відеоролику, що детально розповідає про формат тренувань, анонсується створення у кожному місті локацій для занять із віртуальним тренером.

Зокрема, у парках буде встановлена табличка «Тренуйся тут», потрібно навести камеру смартфона на QR-код, обрати рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій тренера.

Зазначається, що локації підібрані для розвитку всіх рухових якостей: сила, гнучкість, витривалість, координація та спритність. Тренування дозволені тільки за відсутності протипоказань до фізичних навантажень.

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Автор: Костянтин Гончаров