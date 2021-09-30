Очільник МОЗ зазначив, що поки в проекті наказу МОЗ про обов’язкову вакцинацію сказано тільки про співробітників державних інституцій.

Усіх співробітників, які будуть зобов’язані вакцинуватися від COVID-19, але відмовляться це зробити, будуть відстороняти від роботи.

Про це під час пресланчу розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише hromadske.

Очільник МОЗ зазначив, що поки в проекті наказу МОЗ про обов’язкову вакцинацію сказано тільки про співробітників державних інституцій. Це він пояснює тим, що для ефективної роботи держустанови "люди повинні бути на робочих місцях".

"Є контролюючий орган, який може приходити на роботу і перевіряти: якщо роботодавець не відсторонив невакциновану людину, то він може нести відповідальність. Якщо вакцинація обов’язкова, то роботодавець зобов’язаний відсторонити від робочого процесу невакцинованих осіб", - розповів Ляшко.

Також він підтвердив, що список професій із обов’язковою вакцинацією від коронавірусу перебуває на узгодженні.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня уряд підтримав рішення щодо впровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для працівників закладів освіти, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

МОЗ запропонувало започаткувати впровадження обов'язкових профілактичних щеплень проти COVID-19, зокрема для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, а також місцевих державних адміністрацій.

Автор: Олег Давигора