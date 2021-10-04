На сьогодні в опорних закладах є 300 вільних реанімаційних місць. Вже завтра регіон може опинитися в "червоній зоні" карантину.

На Харківщині до госпітальної бази з лікування COVID-хворих входять 18 медичних закладів, 6 з яких майже заповнені пацієнтами з коронавірусом.

Як повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов, ще два медзаклади нині перебувають на розгляді, щоб додати їх до бази лікування COVID-19 в регіоні, передає Суспільне.

"Зараз уже 18 [лікарень опорних], якщо дві додадуться, то буде 20. Зараз у резерв хочемо ввести Ізюмську центральну районну лікарню, ведуться перемовини щодо відкриття лікарні на залізничному транспорті №2", - сказав Хаустов.

"Є питання (по лікарні "Укрзалізниці" - УНІАН), які зараз вирішуються. Вже проводяться монтажні роботи з кисню, встановлюється киснева ємність. Я думаю, що за пару днів ми зможемо підготувати лікарню", - зазначив він.

За словами Хаустова, на понад 95% заповнені шість медзакладів регіону: 13, 17, 25 лікарні, диспансер радіаційного захисту у Харкові, а також Балаклійська та Чугуївська лікарні.

"Всі інші — нижче 90%, йде постійна ротація хворих: виписка і госпіталізація. Намагаємося утримувати ситуацію", - сказав Хаустов і наголосив, що ситуація у регіоні дуже напружена та складна.

"Лікарі борються за кожного пацієнта", - зазначив директор департаменту.

На сьогодні в опорних закладах, за словами Хаустова, є 300 вільних реанімаційних місць.

"Якщо брати загалом лікарні міста та області, то лікарні, підпорядковані місту, заповнені на 89%, обласного підпорядкування — 66%, обласні в районах — 58% зайнятості", - сказав Хаустов.

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Разом з тим, як повідомила директор Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любов Махота в коментарі Об'єктив, Харківська область завтра, 5 жовтня, може опинитися в "червоній зоні" карантину. У регіоні вже другий день поспіль перевищені три епідеміологічних показника, за якими визначають зону карантину. Вона уточнила, що коефіцієнт наразі складає 21,4% при максимальних 20%.

Рівень госпіталізації в Харківській області перевищено на майже 10% - 68,8% при критичних 60%. Водночас лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Махота пояснила, що для переходу в "червону зону" карантину потрібно, щоб хоча б два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра, 5 жовтня, ситуація з коронавірусом в Харківській області не покращиться, тоді комісія ТЕБ та НС розгляне питання про посилення карантинних обмежень.

Нагадаємо, на сьогодні на Харківщині за добу зафіксували найбільшу кількість COVID-інфікованих в усій Україні. Так, за минулу добу у Харківській області виявили 592 нових хворих коронавірусом. Тоді як загалом в Україні було виявлено 4 тис. 821 новий випадок COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко