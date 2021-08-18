За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Донецькій та Одеській областях.

В Україні за добу виявили 1 447 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, За добу було госпіталізовано 677 осіб; зафіксовано 40 летальних випадків; одужало 712 осіб.

Крім цього, проведено тестувань за добу – 60 654 (зокрема методом ПЛР – 27 053, методом ІФА – 9 171); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 430.

Читайте такожПотребують ШВЛ: у Києві збільшується кількість "тяжких" пацієнтів з COVID-19

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 268 666 осіб;

одужало – 2 198 220 осіб;

летальних випадків – 53 336;

проведено ПЛР-тестувань – 11 726 235.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 52 випадки;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 93 випадки;

Донецька область – 155 випадків;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 17 випадків;

Запорізька область – 51 випадок;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 35 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 44 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 47 випадків;

Харківська область – 89 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 45 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Кількість щеплень від коронавірусу в Україні

В Україні за добу від COVID-19 вакциновані 118 тис. 594 українці. З них одну дозу отримала 58 тис. 441 людина, повністю імунізовані - 60 тис. 153 людини. Вчора протягом доби працювали: 839 мобільних бригад, 2797 пунктів щеплення, 317 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 млн 851 тис. 541 людину, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 млн 851 тис. 458. Загалом проведено 7 млн 702 тис. 997 щеплень.

Вас також можуть зацікавити новини

Автори: Ірина Погоріла, Катерина Гірник