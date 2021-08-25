В Україні за добу виявили 727 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 46 дітей та 10 медпрацівників.
Про це йдеться в повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зазначається, що також за добу госпіталізовано 682 особи; зафіксовано 20 летальних випадків; одужало 382 особи.
Крім того, за добу проведено тестувань – 26 204 (зокрема методом ПЛР – 12 855, методом ІФА – 2 110); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 239.
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За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 276 590 осіб;
- одужало – 2 202 160 осіб;
- летальних випадків – 53 521;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 857 352.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (109), Одеській (62), Запорізькій (62), Тернопільській (57) та Чернівецькій (55) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 109 випадків;
Вінницька область – 13 випадків;
Волинська область – 9 випадків;
Дніпропетровська область – 42 випадки;
Донецька область – 11 випадків;
Житомирська область – 8 випадків;
Закарпатська область – 3 випадки;
Запорізька область – 62 випадки;
Івано-Франківська область – 51 випадок;
Київська область – 20 випадків;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 8 випадків;
Львівська область – 39 випадків;
Миколаївська область – 17 випадків;
Одеська область – 62 випадки;
Полтавська область – 14 випадків;
Рівненська область – 25 випадків;
Сумська область – 15 випадків;
Тернопільська область – 57 випадків;
Харківська область – 33 випадки;
Херсонська область – 25 випадків;
Хмельницька область – 24 випадки;
Черкаська область – 12 випадків;
Чернівецька область – 55 випадків;
Чернігівська область – 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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