Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

В Україні 12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у 13 містах та Києві.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України. На минулих вихідних (5-6 червня) працювали 14 центрів масової вакцинації у 10 містах.

Зокрема, планується робота: у Львівській області - 8 центрів, з них 3 - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді; Одеській області - 7 центрів, з них 4 - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі; Полтавській області - 5 центрів, п одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях; Херсонській області - 3 центрів у Херсоні; Чернівецькій області - 2 центрів у Чернівцях; Київській області - 2 центрів у Броварах і Білій Церкві; у Києві - одного центру; Тернопільській області - одного центру в Тернополі; Рівненській області - одного центру в Рівному; Дніпропетровській області - одного центру в Дніпрі; Хмельницькій області - одного центру в Хмельницькому; Житомирській області - одного центру в Житомирі; Черкаській області - одного центру в Черкасах; Донецькій області - одного центру в Маріуполі.

Здійснювати щеплення будуть мобільні медичні бригади вакциною CoronaVac/Sinovac Biotech.

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“Робота таких центрів дозволяє значно прискорити темпи вакцинації в країні та захистити проти COVID-19 якомога більше українців. Ми бачимо, що з кожним тижнем долучається все більше міст. Ми закликаємо місцеву владу в інших регіонах відкривати нові центри, щоб охопити ще більше людей. Міністерство охорони здоров'я допомагатиме створювати такі центри, забезпечувати їх вакцинами та навчати персонал”, - наголосив головний державний санітарний лікар України - заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Як повідомляв УНІАН, центри масової вакцинації відкрилися 29 травня у Києві - на базі Міжнародного виставкового центру, Львові – на стадіоні “Арена Львів”, Одесі – 30 травня на стадіоні юридичної академії.

Поки ці центри працюють лише у вихідні дні. В них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомлення, так і всіх охочих, яким ще не надійшло запрошення. Пріоритет надається літнім людям.

Кампанія з вакцинації проти коронавірусної хвороби розпочалася в Україні 24 лютого. До відкриття центрів вакцинації щеплення робили пріоритетним категоріям громадян.

Протягом 5-6 червня в 14 центрах масової вакцинації у містах України щепили 15 тис. 25 людей, з них 6 тис. 457 - у суботу та 8 тис. 568 - у неділю.

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Автор: Костянтин Гончаров