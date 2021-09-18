За весь час пандемії в Україні захворіли 2 344 398 громадян.

Станом на ранок 18 вересня в Україні підтвердили ще 6234 нових випадків інфікування коронавірусом, з них – 689 дітей і 89 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу МОЗ.

У п’ятницю з ускладненнями хвороби в лікарні госпіталізували 1 719 людей; 1 763 хворих одужали, а 79 померли.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 344 398 громадян, з них 2 230 306 одужали, а 54 829 померли.

Читайте такожУкраїна зможе сама тестувати пацієнтів на нові штами коронавірусуЗа останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (761), Львівській (585), Дніпропетровській (434), м. Київ (416) та Одеській (399) областях.

Вакцинація в Україні

132 559 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 17 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані - 54 290 людей.

Протягом доби працювали: 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення; 329 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 248 155 людей, з них отримали одну дозу – 6 248 153 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 114 061 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 362 214 щеплень.

Як повідомляв УНІАН, Україна станом на 17 вересня була восьма у десятці країн Європи з найшвидшим поширенням коронавірусу. Натомість у світовому рейтингу Україна опинилась на 17-му місці – поряд з Південною Африкою та Філіппінами.

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Автор: Яна Ставська