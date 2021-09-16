Госпіталізовано 1 507 осіб, померли від ускладнень – 101.

В Україні вчора зафіксували 5 тис. 744 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я, зокрема захворіли 629 дітей та 95 медпрацівників.

Читайте такожОчільник МОЗ дав пораду антивакцинаторамТакож за минулу добу госпіталізовано 1 507 осіб, померли від ускладнень – 101.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (552), Харківській (498), Дніпропетровській (415), м. Київ (362) та Одеській (347) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 2 млн 331 тис. 540 осіб, одужали – 2 млн 226 тис. 629, померли – 54 тис. 651.

Медики провели 12 млн 377 тис. 327 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в Україні: статистика за попередню добу

В Україні вчора зафіксували 4 тис. 640 нових підтверджених випадків COVID-19. Було госпіталізовано 1 тис. 609 осіб з підтвердженими та підозрілими випадками, зареєстровано 93 летальні випадки.

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Автори: Ольга Робейко, Катерина Гірник