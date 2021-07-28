Естонія вже направила в Україну літак з препаратами від COVID-19, а Литва сильно збільшила заплановану кількість доз.

Дві балтійські держави — Литва та Естонія — вирішили передати Україні велику партію вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca.

Про рішення Таллінна повідомили в естонському Міністерстві закордонних справ.

28 липня з авіабази Ямарі в Україну вилетів транспортний літак PZL M28 Skytruck естонських ВПС з 52,8 тис. доз вакцини.

"Такий крок допоможе запобігти поширенню пандемії в нашому регіоні, і, таким чином, Україна зможе більше зосередитися на вирішенні політичних і економічних проблем", — заявила глава МЗС Естонії Єва-Марія Лійметс.

Її колега з Міноборони Калле Лаанет зазначив, що вакцини призначені для резервістів Збройних сил України.

Читайте такожУ Євросоюзі вакцинували від коронавірусу вже більш ніж половину дорослихЦе перша партія з 200 тис.доз вакцини, які Естонія планує передати Україні протягом року.

Також, за інформацією Klaipeda, влада Литви вирішила збільшити кількість вакцин для України — з 100 тис. до 131 тис. доз.

Загалом Рига планує передати країнам-учасницям програми "Східне партнерство" 200 тис. доз вакцини від коронавірусу. Зокрема, 26,5 тис. доз отримає Молдова і 27,5 тис. - Вірменія.

Нагадаємо, що станом на 28 липня в Україні було введено понад 5 млн доз вакцини від COVID-19, зокрема 1,8 млн осіб були вакциновані двічі.

Автор: Станислав Кожемякин