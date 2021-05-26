Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

В Україну доставлено першу партію вакцини Comirnaty американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech, закупленої за кошти державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10:01 літак з вантажем вакцин приземлився в міжнародному аеропорту "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) з Варшави (Польща).

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Наразі представники Міністерства охорони здоров'я України не повідомляють кількість доз вакцини, яку сьогодні доставлено. Ця інформація буде озвучена на брифінгу після прибуття.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна уклала договір з Pfizer про постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

У травні стало відомо, що поставки в Україну вакцини компанії Pfizer цього року буде збільшено вдвічі - до 20 мільйонів доз.

Окремо Україна отримує вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX. Так, 16 квітня в Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer - 117 тисяч доз - в рамках цієї ініціативи COVAX, а 18 травня прибуло ще 122 тис. 850 доз цієї вакцини.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

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Автор: Віталій Саєнко