ЮНІСЕФ разом із Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров'я України розробили простий чекліст для батьків.

В останні дні навчання перед зимовими канікулами найбажанішими для дітей є подарунки та зустріч з новорічним чарівником. А для батьків – безпека дітей під час пандемії COVID19.

Підготовка до святкування у школі може пройти радісно та безпечно, якщо дотримуватись простих правил, повідомили в ЮНІСЕФ на офіційній сторінці у Facebook.

ЮНІСЕФ разом із Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров'я України розробили простий чек-лист для батьків.

"Зберігайте собі та надсилайте у чати з іншими батьками. Бережімо себе та навчаймося і святкуймо безпечно!" - наголосили в організації.

Нагадаємо, за останню добу в Україні на коронавірус захворіли 534 дитини.

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб, одужали – 3 376 899, померли – 93 909.

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