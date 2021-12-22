В останні дні навчання перед зимовими канікулами найбажанішими для дітей є подарунки та зустріч з новорічним чарівником. А для батьків – безпека дітей під час пандемії COVID19.
Підготовка до святкування у школі може пройти радісно та безпечно, якщо дотримуватись простих правил, повідомили в ЮНІСЕФ на офіційній сторінці у Facebook.
ЮНІСЕФ разом із Міністерство освіти і науки України та Міністерство охорони здоров'я України розробили простий чек-лист для батьків.
"Зберігайте собі та надсилайте у чати з іншими батьками. Бережімо себе та навчаймося і святкуймо безпечно!" - наголосили в організації.
Нагадаємо, за останню добу в Україні на коронавірус захворіли 534 дитини.
Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 3 623 079 осіб, одужали – 3 376 899, померли – 93 909.