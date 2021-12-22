"Омікрон" менш летальний, але утричі сильніше заражає клітини людини - вчений

Ця мутація здатна витіснити навіть "Дельту", каже науковець.

Штам коронавірусу "Омікрон" має легший перебіг та меншу летальність. Однак, наявні вакцини проти нього менш ефективні.

Про це повідомив академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко в ефірі каналу "ДОМ".

За словами науковця, інші мутовані версії коронавірусу не дуже поширені.

Читайте такожУ США зареєстрована перша смерть від штаму "Омікрон""Ми більше не чуємо про варіанти "Альфа", "Бета", "Гама", усі вони були замінені варіантом "Дельта". Тому що він значно заразніший. І, на жаль, він ще небезпечніший - викликає тяжкий перебіг захворювання, і чимало людей після цього захворювання вмирали. Тепер з'явився варіант "Омікрон", - зазначив Комісаренко.

У штамі "Омікрон" набагато більше мутацій, ніж в інших. Вчені налічують їх понад 50. Комісаренко зауважив, що "Омікрон" утричі сильніше заражає клітини людини. Саме тому ця мутація витіснятиме навіть "Дельту".

Водночас вчений наголосив, що зараження "Омікрон" протікає легше, а летальність в результаті інфікування нижча, ніж у випадку "Дельта".