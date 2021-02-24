Вакцини, яку Україна отримає протягом весни, має вистачити для того, щоб відкрити "комерційне вакцинування".

В уряді припускають, що ближче до літа можливий початок комерційного продажу вакцин від коронавірусу, що створить можливість для літнього відпочинку українців за кордоном.

Читайте такожВ Україні зробили перше щеплення від коронавірусу (фото)Про це "Європейській правді" заявило джерело в уряді. "У першій декаді березня ми отримаємо нашу частку вакцин Pfizer, 150 тис. вакцин, а до кінця березня почнуться поставки вакцини Sinovac і рахунок піде на мільйони доз", - сказав урядовець.

За словами співрозмовника видання, протягом цього року планується вакцинувати 16 млн українців, а за два роки – щонайменше 22 млн.

"Статистика показує, що лише 43% готові вакцинуватися. Більш того, значна їх частина має додаткові умови, наприклад, вакцина певного виробника, або не в першій черзі" - зазначив він.

Тому, за словами урядовця, вакцини, що Україна отримає протягом весни, має вистачити для того, щоб відкрити "комерційне вакцинування".

"До п'ятої групи планового вакцинування дійде у другій половині року, однак щоб дозволити українцям відпочити влітку за кордоном, можливий продаж вакцин за собівартістю медичним центрам, що запустить комерційні щеплення", - сказав співрозмовник.

За словами джерела в уряді, вже з 1 березня має запрацювати єдиний портал вакцинованих осіб.

"У ньому можна стати в чергу і дізнатися приблизний час вашого вакцинування, а вакциновані особи отримають підтвердження у вигляді QR-коду, який може стати тим самим паспортом вакцинації, за яким українців пускатимуть на літній відпочинок за кордон", - сказав співрозмовник.

В уряді підкреслюють, що всі вакцини, якими будуть вакцинуватися українці, сертифіковані в ЄС, а тому український паспорт вакцинації може дати можливість відпочинку у Євросоюзі. Втім, за словами урядовця, подібні консультації з ЄС ще не почалися.

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Автор: УНІАН