За словами головного санлікаря Ляшка, в місяць можна робити до 5 мільйонів щеплень.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що всі охочі українці будуть вакциновані від коронавірусу в цьому році.

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Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Я прорахував і кажу вам офіційно, зараз: у 2021 році ми провакцинуємо всіх, у кого є бажання. Двома дозами. Головне, щоб не було ніяких зривів, глобальних катаклізмів в поставках вакцин. В місяць можна робити 5 мільйонів, є каскадний метод", - зазначив Ляшко.

За словами Ляшка, ця вакцинальна кампанія відрізнятиметься від інших.

"Ви всі зараз говорите про темпи нарощування, я відповідаю за відсутність програмних помилок. Я в цій країні бачив зірвані кампанії імунопрофілактики, у 2008, 2015, 2018 роках. Кампанія з ковіду запустилася, кампанія буде доведена до логічного завершення. Це я гарантую як головний санітарний лікар", — сказав він.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Covishield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників - Оксфордського університету і AstraZeneca. Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що вакцини CoviShield і Oxford/AstraZeneca ідентичні.

В першу хвилю вакцинації потрапили медики і лікарі, задіяні в боротьбі з пандемією COVID-19 і військовослужбовці операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Серед перших вакцинованих - міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський.

Як повідомили в МОЗ, після медиків вакцинувати від коронавірусу в Україні почнуть літніх людей.

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Автор: Вікторія Гордієнко