Станом на 11 березня у лист очікування записались 230 тис. 315 осіб.

В Україні від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 щепилися 38237 людей.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров'я.

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"8 859 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 березня 2021 року в Україні. 38 237 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - мовиться у дописі.

Щеплення проводилося 162 мобільними бригадами з імунізації.

За даними МОЗ, станом на 11 березня у лист очікування вакцинації записались 230 тис. 315 людей.

Найбільше щеплень за вчора зробили в Київській області - 950.

За весь період кампанії вакцинації найбільше щеплених в Донецькій області (4114 осіб), найменше - в Чернігівській області (626).

Зазначимо, в порівнянні з попередньою добою, в Україні зробили майже на 3 тисячі щеплень більше. Позавчора в країні вакцинували 5898 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

Для популяризації вакцинальної кампанії публічним особам дозволяється робити щеплення поза чергою.

На початку тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що процес вакцинації в Україні йде не за планом. В Україні повинні були вийти на показник в 10 тисяч щеплень в день ще на минулому тижні.

Згодом президент Володимир Зеленський поставив вимогу прискорити вакцинацію.

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Автор: Тетяна Поляковська