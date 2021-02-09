Літнім людям радять не виходити з дому.

Під час негоди, яка зараз спостерігається в Україні, слід проявляти обережність, щоб не постраждати, наприклад, через ожеледицю.

Як слід поводитися в умовах погіршення погоди - розповів ортопед-травматолог Олександр Коваленко в ефірі каналу "Україна 24".

Як не впасти на льоду

"Застрахувати себе на 100% ні в кого не вийде. Якщо ви падаєте, то намагайтеся приземлитися на бік або на сідниці, і якомога більше берегти голову. У таку погоду я рекомендую людям, особливо похилого віку, не виходити з дому. Треба потерпіти", - розповів фахівець.

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За словами лікаря, одна з причин ударів - те, що люди тримають руки в кишенях.

"Абсолютно вірно, це одна зі складових. Якщо людина падає вперед, вона може себе трохи підстрахувати руками. Якщо руки заховані, то зреагувати буде вкрай важко. Тому так, це одна з причин серйозних травм голови", - сказав він.

Що робити в разі падіння

"Якщо впав і не відчуваєш достатньої опороздатності, не треба намагатися встати. Якщо відчуваєш, що щось десь не на місці, ні в якому разі не треба намагатися щось вправляти тощо. Треба кликати на допомогу, викликати допомогу телефоном, але вставати самостійно - не рекомендую", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован