Не варто забувати про використання масок та дотримання дистанції, підкреслив головний санітарний лікар.

В Україні вакцинація від коронавірусу – це єдиний вихід для зменшення навантаження на систему охорони здоров’я.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Дедалі більше областей заходять в "червону зону"… Вакцинація залишається тим медичним заходом, який дозволяє знизити навантаження на систему охорони здоров’я, оскільки зараз ми бачимо в рамках нашої статистики, майже 98-99 відсотків людей, які перебувають на ліжках інтенсивної терапії в інфекційних відділеннях – невакциновані люди", – сказав чиновник.

Читайте такожОбов'язкова вакцинація: у МОЗ уточнили, кого з понеділка відсторонять від роботиЗа його словами, "тому вакцинація є і буде залишатися саме медичним втручанням, яке дозволяє зменшити навантаження на систему охорони здоров’я".

"Тим не менш, не слід забувати про використання масок, дотримання дистанції та інші профілактичні заходи, які регламентовані і точно так само діють проти саме штаму "Дельта", яким викликаний поточний спалах", – наголосив Кузін.

Нагадаємо, в Україні за добу, 3 листопада, щеплення від COVID-19 отримали майже 300 тис. осіб.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 10 млн 895 тис. 720 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 7 млн 682 тис. 891 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталія Хаджі