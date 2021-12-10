Фінансова операція є частиною загальної ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії COVID-19.

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 млн євро на закупівлю вакцин від COVID-19.

Як повідомляє прес-служба Представництва ЄС в Україні, ця фінансова операція є частиною загальної ініціативи Team Europe щодо реагування на виклики пандемії COVID-19.

Читайте такожЛяшко розповів, скільки грошей на вакцини від COVID-19 закладено в держбюджеті на 2022 рікДля того, щоб зробити вакцини більш доступними для українців і посилити спроможності країни до протидії кризі COVID-19 та подолання її руйнівних наслідків, ЄІБ перепрофілював частину коштів чинної фінансової угоди. Йдеться про "Програму розвитку муніципальної інфраструктури України", що була підписана між ЄІБ і Україною у 2015 році на суму 400 млн євро.

ЄІБ виділив 50 млн євро в межах цієї угоди на фінансування заходів протидії COVID-19.

Закупівля вакцин від COVID-19 за кошти, надані ЄІБ, буде здійснена компанією Crown Agents.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня в Україні виявлено понад 11,3 тис. нових випадків COVID-19.

За даними МОЗ, 39,4% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Вікторія Токарєва