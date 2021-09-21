Це на 5 млрд грн більше, ніж цього року.

Кабінет міністрів пропонує спрямувати 22 млрд грн з державного бюджету на 2022 рік на боротьбу з пандемією коронавіруса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації проекту держбюджету-2022 у Верховній Раді заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У 2022 році безпрецедентно зростає обсяг коштів за програмою медичних гарантій – на 34 млрд грн, до 158 млрд грн. На боротьбу з COVID планується спрямувати орієнтовний ресурс у 22 млрд грн, що на 5 млрд грн більше, ніж цього року. Крім того, на систему громадського здоров’я та закупівлю вакцин для населення від ковіду передбачено 6 млрд грн", - сказав він.

Читайте такожУкраїна отримала 159,6 тисяч доз вакцини CoronaVac у рамках COVAXЗагалом уряд пропонує закласти у проекті держбюджету-2022 на сектор охорони здоров’я 192,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, проект державного бюджету на 2022 рік складений з дефіцитом у 3,5% від валового внутрішнього продукту.

Як повідомляв УНІАН, за вчора в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що більш ніж у 2 рази більше показника за 19 вересня.

За минулу добу в Україні від COVID-19 вакцинувалися понад 108 тис. осіб. Одну дозу отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 осіб. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 198 661 людина.

Автор: Дмитро Шварц