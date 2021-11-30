В МОЗ розповіли, які зміни чекають українців з 6 грудня.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що нові правила адаптивного карантину набудуть чинності 6 грудня.

Про це Ляшко повідомив під час брифінгу.

"Найбільше змін в правилах карантину стосується правил для жовтого рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

З 6 грудня бізнес у "жовтій" зоні зобов'яжуть перевіряти документи про вакцинацію або негативний тест.

У межах жовтого рівня буде заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш як 100% співробітників;

проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Водночас без вакцинації та негативного ПЛР-тесту пускатимуть у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та усі продовольчі магазини. Це стосується "жовтої" та "червоної" зон.

Читайте такожОбов'язкова вакцинація та підвищення пенсій: що змінюється з 1 грудня 2021 року в УкраїніДодано й нові норми й для "зеленої" зони. Зокрема, додалась заборона регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів у міському та внутрішньообласному громадському транспорті у кількості більшій, ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50% місць для стояння.

Ця норма також буде чинна і на "жовтому" рівні. Тобто, якщо регіон перебуває на жовтому рівні, то громадський транспорт у конкретному населеному пункті має дотримуватись саме таких правил перевезень.

Термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів.

У "червоній" зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менше 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю імунізовані та матимуть зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.

"Жовтий" COVID-сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на червоному рівні епіднебезпеки.

Самоізоляція

Особи, які прибули із Російської Федерації та перебували на її території більше семи днів протягом останніх двох тижнів, підлягають самоізоляції. Самоізоляція має тривати 14 діб. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину державного кордону та не може бути припинений навіть за наявності негативного результату тестування на COVID-19. Раніше вказана норма стосувалась і тих громадян, які прибувають із Республіки Індія.

Додатково МОЗ розробляє зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам "Омікрон" відбувати самоізоляцію.

Для роботи закладів освіти в умовах карантину співробітники мають бути вакциновані принаймні однією дозою вакцини проти COVID-19 для "жовтого" рівня епіднебезпеки та двома дозами – для "червоного" рівня.

У випадку, якщо співробітник має протипокази до проведення щеплення або нещодавно перехворів на COVID-19, то повинен надати відповідний медичний висновок або сертифікат про одужання.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників документів про щеплення, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 до 170 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вчора, 29 листопада, зафіксували 10 554 нові випадки коронавірусного захворювання. Це майже удвічі більше, ніж зафіксували днем раніше. Серед хворих – 730 дітей та 72 медичних працівники.

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Автор: Марта Гичко