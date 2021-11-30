Разом з тим уже понад 11 млн людей в Україні повністю вакцинувалися проти COVID-19. За добу зробили 226 тисяч щеплень.

В Україні вчора, 29 листопада, зафіксували 10 554 нові випадки коронавірусного захворювання. Це майже удвічі більше, ніж зафіксували днем раніше. Серед хворих – 730 дітей та 72 медичних працівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Разом з тим від ускладнень померла 561 людина, а 25 318 - одужали. Госпіталізували 1 749 людей із підозрою чи підтвердженим COVID-19.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (1 646), Полтавській (875) та Донецькій (706) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Від початку пандемії в нас виявили 3 438 381 випадок COVID-19. З них 85 975 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,9 мільйона — одужали.

Коронавірус у Києві: дані на 30 листопада 2021

У Києві за минулу добу зафіксували значний ріст нових заражень - 1646 та 35 смертей. У порівнянні з іншими регіонами - це вдвічі більше.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 79 126 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 36 476, методом ІФА — 8 839. Також зробили 33 811 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели понад 15,8 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу 29 листопада в Україні зробили 226 059 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 71 124 людини, а 154 935 — повністю вакцинувалися, тобто отримали другу дозу.

Вакцинацію здійснювали 999 мобільних бригад, 3 282 пункти щеплення та 462 центи вакцинації.

Використовували чотири препарати: Pfizer (Comirnaty) — 91 697 щеплень, Sinovac (CoronaVac) — 85 677, AstraZeneca — 30 582 та Moderna — 18 103.

З початку масової вакцинації у нас зробили 24 514 289 щеплень проти коронавірусу. Принаймні першу дозу отримали 13,3 мільйона людей, а повністю вакцинувалися — 11,1 мільйона.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко