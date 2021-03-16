Від початку кампанії щеплено 62083 українці.

За добу в Україні від COVID-19 отримали щеплення 8 тис. 928 осіб.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

Читайте такожВ Україні після щеплення від COVID-19 побічні ефекти спостерігаються лише в 0,8% випадків – МОЗ

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Полтавській області (690 щеплень), найменша - у Житомирській (130).

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (5 тис. 644 щеплення), найменша – у Чернігівській (1 тис. 226 щеплень).

Від початку кампанії щеплено 62083 особи, з них отримали 1 дозу – 62 тис. 083 особи.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

Від початку кампанії вакцинації від COVID-19 в Україні було утилізовано 199 доз вакцини AstraZeneca (CoviShield) з 500 тисяч, які завезли в країну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Наталя Нічишина