Протягом доби 10 хворих померли.

Протягом минулої доби, 3 липня, в Україні виявили 377 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 11 дітей та 5 медпрацівників.

Про це йдеться у ранковому зведенні МОЗ. За минулу добу госпіталізовано 460 хворих з COVID-19. 10 хворих померли, 526 пацієнтів одужали. За добу здійснено 27 979 тестувань на коронавірус.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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За весь час пандемії в Україні виявлено 2 237 553 випадків COVID. 2 171 182 хворих одужали. Жертвами епідемії стали 52 470 людей.

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Автор: Дмитро Захаров